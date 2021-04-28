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12:23   28 Апреля 2021
Спорт

Латвия не допустит болельщиков на матчи хоккейного ЧМ-2021

Латвия не допустит болельщиков на матчи хоккейного ЧМ-2021

Зрителям запретили присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге.

Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш 28 апреля сообщил, что предстоящее первенство планеты по хоккею в Риге пройдет при пустых трибунах. Вход зрителей на матчи турнира запрещен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, добавил он.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Участие в первенстве планеты примут 16 национальных сборных, в том числе и команда России. Подопечные Валерия Брагина выступят в группе B и дебютируют на турнире в матче с чехами.

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#латвия #спорт #рига #хоккей #ЧМ-2021

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