Латвия не допустит болельщиков на матчи хоккейного ЧМ-2021

Зрителям запретили присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге.

Зрителям запретили присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге.

Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш 28 апреля сообщил, что предстоящее первенство планеты по хоккею в Риге пройдет при пустых трибунах. Вход зрителей на матчи турнира запрещен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, добавил он.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Участие в первенстве планеты примут 16 национальных сборных, в том числе и команда России. Подопечные Валерия Брагина выступят в группе B и дебютируют на турнире в матче с чехами.