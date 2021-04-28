Хазин предсказал полный распад США по примеру СССР

Соединенные Штаты Америки, где ранее суд признал полицейского виновным в гибели преступника-афроамериканца Джорджа Флойда, рискует прекратить свое существование в том виде, в каком их знает весь мир.

Соединенные Штаты Америки, где ранее суд признал полицейского виновным в гибели преступника-афроамериканца Джорджа Флойда, рискует прекратить свое существование в том виде, в каком их знает весь мир.

Такое мнение в эфире радио «Говорит Москва» высказал российский эксперт-экономист Михаил Хазин, по словам которого этот эпизод демонстрирует, что в США началась такая же «перестройка», которая началась в поздние годы Советского Союза и предшествовала распаду огромного государства.

Таким образом, считает эксперт, Америку ждет похожая трагическая судьба, и после того, как американский судья вынес решение по делу полицейского, задерживавшего Флойда, Соединенные Штаты уже не спасти.

Дело в том, объяснил Хазин, что признанный виновным офицер полиции задерживал бандита и наркомана, то есть как раз защищал именно те Соединенные Штаты Америки, к которым все привыкли. Но теперь суд, который официально признал его виновным, дал таким образом понять, что любой человек, защищающий граждан США от чернокожих преступников, понесет за это наказание.

«Такое положение дел приведет США к полному краху и развалу, — уверен эксперт, слова которого приводит ИА DEITA.RU. – Так как вытаскивает фундамент из-под самого основания Штатов».

Таким образом решение суда грозит обернуться для страны началом полномасштабной гражданской войны, в ходе которой погибнут миллионы американцев, так как огнестрельное оружие есть практически в каждом доме в США.

Обвинительный приговор полицейскому, выполнявшему свой долг, по сути, означает, что государство демонстративно отказывается выполнять свои базовые обязательства по защите граждан и теперь американцы сами должны обеспечивать собственную безопасность, заключил Михаил Хазин.

Напомним, чернокожий житель города Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года после того, как сотрудник полиции, проводя его жесткое задержание, повалил его на землю и на протяжении восьми минут надавливал коленом на шею мужчины.

При этом задержание проводилось в связи с тем, что Флойда заподозрили в использовании фальшивых купюр в магазине. Кроме того, в отношении афроамериканцы было возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

После гибели Джорджа Флойда по Соединенным Штатам, а затем и по ряду европейских стран, прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского произвола. Однако позже эксперты установили, что мужчина умер не из-за действий полицейского, а от передозировки наркотиков, оказавших воздействие на органы дыхания.