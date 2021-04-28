Россиянам объяснили, как безопасно красить яйца к Пасхе

Некоторые способы изготовления пасхальных яиц могут нести вред для здоровья. О том, как обезопасить себя в праздник, рассказал пищевой химик-технолог Сергей Белков.

Некоторые способы изготовления пасхальных яиц могут нести вред для здоровья. О том, как обезопасить себя в праздник, рассказал пищевой химик-технолог Сергей Белков.

Россиянам не стоит бояться красить яйца в Пасху при помощи магазинных красителей, поделился специалист в беседе с корреспондентом 360tv.ru. Эти компоненты используются для пищевых целей.

"От раскраски яиц маркерами, фломастерами и красками я бы предостерег. Потому что пигменты, которые там используются, в пищу не предназначены", — подчеркнул Белков.

Безопасной в большинстве случаев будет покраска яиц с помощью растений, добавил пищевой химик-технолог. При этом важно помнить, что не во всех таких случаях в компонентах наблюдается отсутствие вредоносных биоактивных веществ. Безопаснее всего украсить яйцо с помощью специальной пленки, которая продается в преддверии Пасхи.