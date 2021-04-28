Оскандалившуюся в эфире НТВ Проклову просят лишить звания заслуженной артистки

Актрису Елену Проклову потребовали лишить почетного звания из-за скандала с домогательствами со стороны известного актера.

Актрису Елену Проклову потребовали лишить почетного звания из-за скандала с домогательствами со стороны известного актера.

Проклова в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ поделилась воспоминаниями из юности и обрушила на себя волну критики. По словам артистки, когда ей было 15 лет, некий актер, который на много лет был ее старше, заставлял заниматься с ним оральным сексом. Имя мужчины 67-летняя знаменитость называть не стала, но пользователи Сети сами решили, что речь идет о ныне покойном Олеге Табакове.

В то время Проклова снималась в фильме "Гори, гори, моя звезда" вместе с легендарным актером. Возмущенные фанаты Табакова в соцсетях начали требовать лишить актрису звания "Заслуженная артистка РСФСР". Фолловеры уверены, что женщина, которая порочит честь покойного народного артиста, не имеет права на вышеуказанный статус.

Звезды российского шоу-бизнеса также обсуждают скандальное интервью Елены Прокловой, они разделились на два лагеря. Одни уверены, что исполнительница одной из главных ролей в комедии "Будьте моим мужем" специально привлекла к себе внимание, так как о ней начали забывать. Другие считают, что Проклова поступила правильно, рассказав страшные подробности личной жизни.