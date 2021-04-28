Несколько регионов России продлят майские праздники

Несколько регионов России сделали 11 мая выходным, поскольку на этот день выпадает церковный праздник Радоница или день поминовения усопших. Речь идет о Пензенской области и Ставропольском крае.

Несколько регионов России сделали 11 мая выходным, поскольку на этот день выпадает церковный праздник Радоница или день поминовения усопших. Речь идет о Пензенской области и Ставропольском крае.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров напомнил, что с 2016 года в крае действует закон, который устанавливает Радоницу нерабочим днем вплоть до 2049 года. В этом году он выпал на 11 мая.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко также объявил, что 11 мая будет выходным из-за Радоницы. Выходной также объявили Саратовская область, Краснодарский край и Республика Адыгея.

При этом Адыгея, Башкирия и Татарстан объявили 13 мая выходным из-за празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам.

Решение о продлении майских праздников 23 апреля принял Владимир Путин по рекомендации Роспотребнадзора. Ведомство не будет запрещать продавать алкоголь на майские праздники.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, для кого выходные с 1 по 10 мая не будут обязательными — трудиться продолжат люди с ненормированным рабочим графиком.