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12:33   28 Апреля 2021
Общество

Несколько регионов России продлят майские праздники

Несколько регионов России продлят майские праздники

Несколько регионов России сделали 11 мая выходным, поскольку на этот день выпадает церковный праздник Радоница или день поминовения усопших. Речь идет о Пензенской области и Ставропольском крае.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров напомнил, что с 2016 года в крае действует закон, который устанавливает Радоницу нерабочим днем вплоть до 2049 года. В этом году он выпал на 11 мая.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко также объявил, что 11 мая будет выходным из-за Радоницы. Выходной также объявили Саратовская область, Краснодарский край и Республика Адыгея.

При этом Адыгея, Башкирия и Татарстан объявили 13 мая выходным из-за празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам. 

Несколько регионов России продлят майские праздники

Решение о продлении майских праздников 23 апреля принял Владимир Путин по рекомендации Роспотребнадзора. Ведомство не будет запрещать продавать алкоголь на майские праздники.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, для кого выходные с 1 по 10 мая не будут обязательными — трудиться продолжат люди с ненормированным рабочим графиком.

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#ставрополье #выходные #майские праздники

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