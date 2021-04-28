11:51 28 Апреля 2021Общество
Роспотребнадзор опроверг данные Bloomberg о третьей волне коронавируса в РФ
Информацию Bloomberg о третьей волне коронавирусной инфекции в России опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Информацию Bloomberg о третьей волне коронавирусной инфекции в России опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
Прирост случаев заражений наблюдается. При этом говорить о третьей волне коронавируса на данный момент рано, отметил Покровский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Чтобы предотвратить третью волну заболевания, необходимо строго соблюдать масочный режим, поскольку еще не все граждане успели пройти вакцинацию. В связи с этим в стране еще не сформировалась иммунная прослойка, объяснил специалист.