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11:51   28 Апреля 2021
Общество

Роспотребнадзор опроверг данные Bloomberg о третьей волне коронавируса в РФ

Роспотребнадзор опроверг данные Bloomberg о третьей волне коронавируса в РФ

Информацию Bloomberg о третьей волне коронавирусной инфекции в России опроверг заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Прирост случаев заражений наблюдается. При этом говорить о третьей волне коронавируса на данный момент рано, отметил Покровский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Чтобы предотвратить третью волну заболевания, необходимо строго соблюдать масочный режим, поскольку еще не все граждане успели пройти вакцинацию. В связи с этим в стране еще не сформировалась иммунная прослойка, объяснил специалист.

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#роспотребнадзор #коронавирус #третья волна

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