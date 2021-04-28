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11:40   28 Апреля 2021
Армия

В Пентагоне призвали Тегеран к деэскалации после встречи с кораблями КСИР

В Пентагоне призвали Тегеран к деэскалации после встречи с кораблями КСИР

США стараются "избегать просчетов" при встрече с кораблями Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов во время брифинга заявил, что в Вашингтоне настроены на деэскалацию напряженности в отношениях с Ираном.

"Говоря в целом, мы, конечно, хотим деэскалации напряженности, не хотим видеть просчеты в небезопасной и непрофессиональной деятельности Корпуса стражей исламской революции", — сказал Кирби.

Он также отметил, что проблем с государственными ВМС Ирана, которые не зависят структурно от КСИР, у Соединенных Штатов нет.

"В основном речь идет о КСИР, обычно об их малых катерах", — объясняет пресс-секретарь Пентагона.

После официального брифинга Джон Кирби рассказал об инциденте, который произошел 26 апреля в Персидском заливе. Американские корабли сделали несколько предупредительных выстрелов после того, как заметили приближение кораблей ВМС КСИР. Эти меры вынудили Корпус стражей исламской революции отойти на безопасное расстояние.

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#пентагон #иран #ксир

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