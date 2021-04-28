Россияне перечислили самые нелюбимые занятия по дому

Исследование, проведенное "Работа.ру" и "СберУслуги", показало, какими из домашних дел меньше всего хотят заниматься жители России и сколько времени они тратят на бытовые хлопоты.

Исследование, проведенное "Работа.ру" и "СберУслуги", показало, какими из домашних дел меньше всего хотят заниматься жители России и сколько времени они тратят на бытовые хлопоты.

Участие в опросе, который проводился в апреле 2021 года, приняли более 2,3 тыс. россиян из всех регионов РФ. 46% заявили, что хотели бы переложить свои домашние обязанности на других.

Самое ненавистное занятие у жителей России — мытье окон, об этом заявили 40% респондентов. От обязанностей по уборке дома отказались бы 37% опрошенных, а 36% предпочли бы не заниматься ремонтом, а переложить его на мастеров. 33% участников исследования не занимались бы приготовлением еды. Также 27% отказались бы от глажки одежды, 14% не хотели бы помогать детям с уроками, а 13% переложили бы уход за пожилыми родственниками на специалистов.

Более трети жителей России занимаются домашними делами около девяти часов в неделю, рассказали авторы исследования. Пятой части респондентов хватает до трех часов на организацию домашних дел. А 18% опрошенных заявили, что бытовые хлопоты занимают у них от шести до девяти часов в неделю.