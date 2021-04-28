«Посмотрели бы, кто сильнее». Экс-глава Курганской области напомнил Хуснуллину про 1943 год

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил упразднить Курганскую область и ЕАО, оставив 21 агломерацию вместо 85 субъектов РФ.

В середине прошлого века советский поэт Василий Лебедев-Кумач писал: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Вступившая в силу после распада СССР российская Конституция разделила новоиспеченное государство на 85 равноправных субъектов, каждый из которых обзавелся собственным главой и «кабинетом министров».

Не слишком ли большую нагрузку несет федеральный бюджет при таком количестве регионов? Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что слишком. Выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, экс-депутат Госсовета Татарстана был категоричен:

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. <…> У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы».

Чем уроженцу Татарстана не угодила Еврейская автономная область (ЕАО), гости научной конференции так и не услышали. Зато где-то на Дальнем Востоке на врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, вероятно, напала икота: Хуснуллин предложил объединить его регион с ЕАО.

Курганская же область тоже «ничего выполнять не способна», поэтому должна стать вотчиной губернатора Александра Моора из Тюмени. Последний, по мнению чиновника, будет не прочь поделиться с курганцами доходами с продажи «черного золота».

«Почему курганцы должны жить хуже тюменцев? Живут они в 190 километрах друг от друга. У одних есть нефтяные доходы, у других нет. У нас что, это жители другой страны?», — возмутился Марат Хуснуллин.

Правящая верхушка Еврейской автономной области призыв вице-премьера к «укрупнению регионов» не поддержала. Глава ЕАО Ростислав Гольдштейн напомнил Хуснуллину, что подобные решения вправе принимать только местные жители, а от чиновника федерального уровня негоже слышать заявления про нежелание заниматься конкретной областью.

Депутаты Госдумы сделали Хуснуллину встречное предложение. Если у вице-премьера не хватает времени на развитие регионов, освободить плотный график поможет отставка. Таким мнением поделился депутат Александр Петров.

«Это чиновник, который не понимает сути государственной работы, — посетовал парламентарий. — Такие люди должны уходить в отставку. Это значит, он не заинтересован в развитии региона, он не понимает его геополитического значения. А значит, он человек, не болеющий за целостное развитие государства. Я предлагают Марату Хуснуллину уйти в отставку. Такой человек на государственной службе работать не должен».

Олег Богомолов, занимавший пост губернатора Курганской области 17 лет (с 1997 по 2014 годы), ставить под сомнение карьерные перспективы Марата Хуснуллина не стал. Напротив, бывший глава региона поддержал позицию Ростислава Гольдштейна и посоветовал вице-премьеру проявить инициативу.

«Пусть вице-премьер спрашивает у народа. Проводит референдум, как положено по закону. Причем и в том, и в другом регионе. И только после этого уже делает выводы. Для того, чтобы провести такую операцию, необходимо знать мнение народа, у нас все прописано, — подчеркнул Богомолов. — А вообще, когда мы [Курганская область] создавались в 1943 году, мы вышли из состава Челябинской области, а не Тюменской».

Экс-губернатор не обошел стороной пассаж Марата Хуснуллина про нефтяные преференции Тюменской области. Олег Богомолов заметил, что своей экономической ценностью регион обязан прежде всего месторождениям «черного золота» в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

«У нас таких экспериментаторов [как Хуснуллин] много. Можно, конечно, сравнивать Курганскую область с Тюменской, но, если у Тюмени убрать ее преференции от Ямала и Хантов, посмотреть на экономический потенциал Тюмени, то мы бы еще посмотрели, кто сильнее – Курган или они», — подытожил спикер.

Ближайшее окружение Марата Хуснуллина от его предложения поспешило дистанцироваться. Представители вице-премьера сообщили «РБК», что вопрос об объединении регионов в российском правительстве не прорабатывается.