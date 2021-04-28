Обозреватель The Hill рассказал о серьезных проблемах после встречи Путина и Байдена

Американская газета The Hill назвала "рискованным мероприятием" предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Американская газета The Hill назвала "рискованным мероприятием" предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Как считает обозреватель издания, бывший посол США в Казахстане и Грузии Уильям Кортни, если переговоры действительно состоятся, то они будут иметь очень серьезные последствия. Риски могут быть больше, чем на предыдущих саммитах, считает Кортни.

По мнению эксперта, основной проблемой отношений между Москвой и Вашингтоном стала ситуация на Украине, где с 2014 года длится гражданская война. Кортни говорит, что во взаимоотношениях двух стран были периоды похуже, но и сейчас Байдену нужно быть готовым к последствиям, если он решится на встречу с Путиным.

"Байден при таком жестком подходе России к отношениям с США может столкнуться с риском ухудшения ситуации", — цитирует обозревателя "ПолитРоссия".

Аналитик уверен, что переговоры принесут и положительные изменения. В частности, Россия и США могут улучшить дипломатические и торговые отношения.