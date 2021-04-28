11:24 28 Апреля 2021Политика
Зеленский передумал встречаться с Путиным в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новое место для встречи с российским лидером Владимиром Путиным - Ватикан.
Президент Украины Владимир Зеленский изменил свое решение о месте встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Теперь украинский лидер рассчитывает на переговоры с главой России на территории Ватикана. По его словам, это "идеальное место для диалога о мире". Кроме того, Зеленский отметил, что эту встречу необходимо провести для окончания гражданской войны на юго-востоке Украины.
Ранее Зеленский предлагал Путину встретиться на территории Донбасса. В ответ на это глава РФ предложил своему коллеге посетить Москву.