Новый британский штамм коронавируса обнаружили еще в трех странах

Британский штамм COVID-19 нашли еще в трех странах мира. Какие государства попали в этот список, не сообщается.

Британский штамм COVID-19 нашли еще в трех странах мира. Какие государства попали в этот список, не сообщается.

Новый штамм COVID-19 обнаружили еще в трех странах за прошедшую неделю, сообщают СМИ. Общее число государств, где подтвердили новый вид коронавирусной инфекции, уже достигло 139. Южноафриканский штамм нашли в 87 странах. Об этом сообщается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения.

Количество новых случаев COVID-19 во всем мире увеличивается уже девятую неделю подряд. За последние семь дней было зарегистрировано почти 5,7 миллиона новых случаев, летальных исходов – 87тыс.

Новый штамм с двойной мутацией недавно был зарегистрирован в Индии. ВОЗ указывает на большую заразность нового вида коронавирусной инфекции и его устойчивость к антителам как у переболевших, так и у вакцинированных.