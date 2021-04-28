Россиянам посоветовали не планировать отдых в Турции летом

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что туристам из РФ не стоит рассчитывать на поездку в Турцию сразу после 1 июня.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что туристам из РФ не стоит рассчитывать на поездку в Турцию сразу после 1 июня.

По его словам, в июне еще рано планировать отдых на курортах Турции. На данный момент более 60% россиян обменяли путевки в Турцию на другие даты.

Ситуация, которая сложилась в Турции, говорит о том, что даты отдыха необходимо переносить на дальние месяцы, сообщил Игнатьев. Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в республике развивается неблагоприятно.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня из-за частых случаев заражения COVID-19. Также глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что все граждане РФ смогут вернуться домой до 1 мая. Ассоциация туроператоров России привела такие же временные рамки.