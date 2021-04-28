Здание детской поликлиники в Ульяновске эвакуировали из-за задымления

Посетителей и сотрудников детской поликлиники в Ульяновске эвакуировали из-за задымления, передают местные СМИ. В здании сработала система пожарной безопасности.

Посетителей и сотрудников детской поликлиники в Ульяновске эвакуировали из-за задымления, передают местные СМИ. В здании сработала система пожарной безопасности.

Сотрудники медучреждения рассказали, что в жилом помещении этажом выше проводили ремонтные работы. При этом открытого огня не наблюдается, отметили очевидцы с места ЧП. В настоящий момент к зданию стягиваются экстренные службы. Все обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить.

Трех человек удалось спасти из пожара в жилом пятиэтажном доме в Пскове, сообщал сайт 360tv.ru. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, у него диагностировали ожоги различной степени тяжести.