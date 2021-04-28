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11:16   28 Апреля 2021
Происшествия

Здание детской поликлиники в Ульяновске эвакуировали из-за задымления

Здание детской поликлиники в Ульяновске эвакуировали из-за задымления

Посетителей и сотрудников детской поликлиники в Ульяновске эвакуировали из-за задымления, передают местные СМИ. В здании сработала система пожарной безопасности. 

Сотрудники медучреждения рассказали, что в жилом помещении этажом выше проводили ремонтные работы. При этом открытого огня не наблюдается, отметили очевидцы с места ЧП. В настоящий момент к зданию стягиваются экстренные службы. Все обстоятельства и причины случившегося предстоит выяснить.

Трех человек удалось спасти из пожара в жилом пятиэтажном доме в Пскове, сообщал сайт 360tv.ru. Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, у него диагностировали ожоги различной степени тяжести.

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#ульяновск #задымление #детская поликлиника

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