Послы Латвии и Эстонии прибыли в российский МИД

Министерство иностранных дел России на Смоленской площади посетили послы Латвии Марис Риекстиньш и Литвы Эйтвидас Баярунас, а также представитель от эстонского дипведомства.

Министерство иностранных дел России на Смоленской площади посетили послы Латвии Марис Риекстиньш и Литвы Эйтвидас Баярунас, а также представитель от эстонского дипведомства.

Сообщается, что послов вызвали для беседы в МИД РФ из-за решения властей прибалтийских стран выслать российских дипломатов.

Ранее Латвия, Литва и Эстония заявили, что объявляют сотрудников посольств РФ персонами нон грата из-за действий, которые несовместимы с их дипломатическим статусом. Такое решение приняли в знак солидарности с Чехией.