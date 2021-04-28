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11:10   28 Апреля 2021
Политика

Послы Латвии и Эстонии прибыли в российский МИД

Послы Латвии и Эстонии прибыли в российский МИД

Министерство иностранных дел России на Смоленской площади посетили послы Латвии Марис Риекстиньш и Литвы Эйтвидас Баярунас, а также представитель от эстонского дипведомства.

Сообщается, что послов вызвали для беседы в МИД РФ из-за решения властей прибалтийских стран выслать российских дипломатов.

Ранее Латвия, Литва и Эстония заявили, что объявляют сотрудников посольств РФ персонами нон грата из-за действий, которые несовместимы с их дипломатическим статусом. Такое решение приняли в знак солидарности с Чехией.

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#дипломаты #мид рф #высылка

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