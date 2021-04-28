В Sohu рассказали о безуспешной попытке США проследить за российской подлодкой

Военно-морские силы США не смогли засечь российскую подводною лодку в Атлантическом океане. Субмарина внезапно пропала из поля зрения американских военных, что стало для них полной неожиданностью. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.

Военно-морские силы США не смогли засечь российскую подводною лодку в Атлантическом океане. Субмарина внезапно пропала из поля зрения американских военных, что стало для них полной неожиданностью. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu.

Новейшая атомная подлодка ВМФ РФ «Ясень» стала объектом пристального внимания США сразу же после отхода из порта приписки в Атлантический океан. Американские ВМС бросили большие силы на ее поиски.

«Субмарина вошла в Атлантический океан и как будто растворилась в нем», — пишут китайские аналитики.

Поиски длились несколько недель, но так и не принесли успеха. Американский флот задействовал корабли, авиацию, спутники наблюдения, однако ничего из этого не помогло обнаружить неуловимых подводников.

В Sohu пришли к выводу, что эпизод продемонстрировал превосходство российского подводного флота и существенно повысил престиж ВМФ РФ.