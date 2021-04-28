Сыгравший Армена в "Реальных пацанах" актер баллотируется в Госдуму

Звезда сериала "Реальные пацаны" актер Армен Бежанян планирует выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы РФ.

Звезда сериала "Реальные пацаны" актер Армен Бежанян планирует выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы РФ.

На данный момент Бежанян является депутатом думы города Оса Пермского края. Он решил подать заявку на праймериз по отбору кандидатов в ГД по одномандатному округу № 58. Его конкурентом стал экс-мэр Перми Игорь Шубин, который уже работает депутатом Госдумы и хочет попасть в новый созыв.

Кроме того, звезда сериала подает документы для участия в выборах в Заксобрание Пермского края по одномандатному округу № 23 (город Оса).

Ранее актер собирал лайки под постом о желании баллотироваться. Он попросил подписчиков поддержать его пост в соцсетях, если они согласны, чтобы он выдвигался в депутаты. В результате пост набрал почти 5 тыс. лайков.