Лавров указал, что только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения

Глава МИД РФ заявил, что только Запад может принудить Киев выполнить Минские соглашения в рамках урегулирования ситуации в Донбассе.

Глава МИД РФ заявил, что только Запад может принудить Киев выполнить Минские соглашения в рамках урегулирования ситуации в Донбассе.

Официальный представитель российского дипведомства в интервью РИА Новости отметил, что несмотря на оказываемое влияние, "покровители" Зеленского и его команды не хотят заставить его выполнить Минские договоренности.

"Сейчас главное, главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также пристыдил Киев за попытки продвижения тезиса о необходимости "переподтвердить" прекращение огня в Донбассе. Он отметил, что вместо выполнения взятых на себя обязательств киевские власти начали "играть словами" и подменять четкую схему "мутными формулировками".