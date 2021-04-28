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10:56   28 Апреля 2021
Политика

Лавров указал, что только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения

Лавров указал, что только Запад может заставить Киев выполнить Минские соглашения

Глава МИД РФ заявил, что только Запад может принудить Киев выполнить Минские соглашения в рамках урегулирования ситуации в Донбассе.

Официальный представитель российского дипведомства в интервью РИА Новости отметил, что несмотря на оказываемое влияние, "покровители" Зеленского и его команды не хотят заставить его выполнить Минские договоренности.

"Сейчас главное, главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский, когда в декабре 2019 года в Париже подтвердил вместе с президентами России, Франции и канцлером Германии безальтернативность Минских договоренностей и взял на себя обязательство инкорпорировать вопросы особого статуса Донбасса в законодательство и в основной закон", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также пристыдил Киев за попытки продвижения тезиса о необходимости "переподтвердить" прекращение огня в Донбассе. Он отметил, что вместо выполнения взятых на себя обязательств киевские власти начали "играть словами" и подменять четкую схему "мутными формулировками".

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#донбасс #украина #мид рф

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