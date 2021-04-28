Венгерский политолог объяснил, что будет с Европой в случае распада Евросоюза

Венгерский политолог Тамаш Фритц рассказал о нескольких преимуществах для Европы, если Евросоюз распадется.

Венгерский политолог Тамаш Фритц рассказал о нескольких преимуществах для Европы, если Евросоюз распадется.

Крах ЕС откроет новые возможности для Центральной Европы, в том числе для Венгрии, считает эксперт. Страны станут самостоятельными и смогут создать собственный свободный союз. В этом случае отправной точкой может стать Вышеградская группа, которая будет важным геополитическим игроком, как в экономическом, так и в политическом плане, передает "ПолитРоссия".

"Малые государства Центральной и Восточной Европы по отдельности могут быть легко подавлены более мощными силами. А против альянса действовать будет намного сложнее", — сообщил Фритц.

Также европейские страны смогут наладить взаимовыгодные связи с государствами, которые сейчас ЕС считает своими противниками — это Россия и Китай. Еще одним преимуществом политолог назвал неспособность Европы поместить неугодные страны в "экономический карантин", если ЕС распадется.

Последним плюсом является возможность независимого центральноевропейского альянса более эффективно противостоять глобальному финансовому союзу, заключил эксперт.