11:03 28 Апреля 2021Общество
Россиян предупредили об аномальном холоде на майских праздниках
Россиян ожидают аномальные дожди и сильные ветры на предстоящих майских праздниках. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Россиян ожидают аномальные дожди и сильные ветры на предстоящих майских праздниках. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Погода в первой половине праздников не порадует. Так, жители европейской части страны столкнутся с нетипичным для мая холодом.
«1 мая будет лить, 2 мая — солнце, 3 мая зальет с невероятными аномальными дождями», — сказал Тишковец.
В целом погода будет неустойчивая. Синоптик посоветовал россиянам планировать вылазки на природу ближе к 9 мая, когда столбик термометра поднимется до +15...+20 градусов.