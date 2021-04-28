Россиян предупредили об аномальном холоде на майских праздниках

Россиян ожидают аномальные дожди и сильные ветры на предстоящих майских праздниках. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Россиян ожидают аномальные дожди и сильные ветры на предстоящих майских праздниках. Об этом предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в первой половине праздников не порадует. Так, жители европейской части страны столкнутся с нетипичным для мая холодом.

«1 мая будет лить, 2 мая — солнце, 3 мая зальет с невероятными аномальными дождями», — сказал Тишковец.

В целом погода будет неустойчивая. Синоптик посоветовал россиянам планировать вылазки на природу ближе к 9 мая, когда столбик термометра поднимется до +15...+20 градусов.