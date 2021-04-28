10:47 28 Апреля 2021Происшествия
Бойцов Тарасова и Солонина задержали в Петербурге после драки в поезде
Стражи порядка задержали бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина после драки в высокоскоростном поезде Москва — Санкт-Петербург.
Стражи порядка задержали бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина после драки в высокоскоростном поезде Москва — Санкт-Петербург.
По предварительным данным, спортсмены ругались матом и оскорбляли другого пассажира в присутствии очевидцев. На платформе Московского вокзала один из них ударил этого мужчину по лицу, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Санкт-Петербурга.
Начальник поезда сообщил о конфликте в дежурную часть, дебоширов поместили в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.