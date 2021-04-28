Лавров связал слова главы британской разведки о "слабеющей" РФ с врожденным высокомерием

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал врожденным высокомерием высказывание главы разведки ВС Британии о России, которую он назвал "угасающей державой".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал врожденным высокомерием высказывание главы разведки ВС Британии о России, которую он назвал "угасающей державой".

Накануне глава британской внешней разведки Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" державой в демографическом и экономическом плане, однако представляющей при этом одну из главных проблем, передает РИА Новости.

"Это врожденное высокомерие и врожденная убежденность, что ты правишь миром по-прежнему", — заявил Лавров в ответ на данное высказывание.

По словам МИД РФ, очевидно, что Великобритания по-прежнему продолжает антироссийскую линию.