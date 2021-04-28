Апелляция к иноагенту "Медузе" только ослабила позицию Милова по иску Пригожина

Заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к соратнику блогера Алексея Навального Владимиру Милову состоялось во вторник в Черемушкинском суде.

Заседание по иску петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к соратнику блогера Алексея Навального Владимиру Милову состоялось во вторник в Черемушкинском суде.

Речь идет об иске о защите чести и достоинства за распространение порочащих деловую репутацию сведений в Сети. Отмечается, что ответчик предоставил суду необходимые документы. Если раньше представитель сторонника блогера Навального ссылался на издания "Росбалт" и "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), как на источники порочащей информации, то сейчас он ссылается только на издание "Медуза".

"Истец, в свою очередь, представил суду документы, подтверждающие тот факт, что "Медуза" не является средством массовой информации на территории Российской Федерации. Более того, "Медуза" признана в нашей стране иностранным агентом. Поэтому ссылаться на издание, как на источник информации в суде по меньшей мере неуместно", — сообщили в пресс-службе компании "Конкорд".

Кроме того, суд потребовал от ответчика разъяснений, каким образом на канале "Навальный Live" публикуются и распространяются видеоматериалы с участием Милова. Представитель соратника блогера не смогла ответить ничего вразумительного, чем укрепила позицию Пригожина. К следующему заседанию судья потребовал от защиты Милова разъяснить процесс размещения материалов на обозначенном YouTube-канале. Также он объявил о готовности выйти на решение к следующему заседанию. Слушание запланировано на 18 мая.

Пресс-служба "Конкорда" ранее сообщила, что Люблинский районный суд Москвы признал порочащими сведения, ставшие предметом для иска Пригожина к Милову, и постановил взыскать с последнего 350 тысяч рублей.