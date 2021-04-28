Эксперт Роспотребнадзора объяснил причину отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации

Антитела к коронавирусной инфекции могут не вырабатываться после прохождения процедуры вакцинации. Причину этого явления объяснили в Роспотребнадзоре.

Антитела к коронавирусной инфекции могут не вырабатываться после прохождения процедуры вакцинации. Причину этого явления объяснили в Роспотребнадзоре.

Привившиеся от коронавируса граждане могут столкнуться с отсутствием выработки антител к инфекции в организме. В беседе с изданием "Российская газета" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила, с чем это может быть связано.

По словам эксперта, на выработку антител влияют индивидуальные особенности организма пациента. Пшеничная подчеркивает, что иммунитет к коронавирусной инфекции может не сформироваться как после вакцинации, так и после выздоровления. На этот процесс также может повлиять наличие патологий. Для их выявления необходима консультация с врачом-иммунологом. Как утверждает Пшеничная, в ряде случаев может быть принято решение о повторной вакцинации.