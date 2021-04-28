Британские аналитики сравнили инцидент во Врбетице с "делом Скрипалей"

Ситуация в Чехии складывается иначе, чем в случае с "делом Скрипалей". Об этом заявили британские аналитики.

Ситуация в Чехии складывается иначе, чем в случае с "делом Скрипалей". Об этом заявили британские аналитики.

Издание The Spectator сравнило меры, которые предприняла Прага на фоне инцидента во Врбетице, и шаги Соединенного Королевства после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам аналитиков, к высылке дипломатов присоединились западные страны. Однако в истории с Чехией ничего подобного не произошло, приводит слова экспертов "ПолитРоссия".