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10:34   28 Апреля 2021
Политика

Британские аналитики сравнили инцидент во Врбетице с "делом Скрипалей"

Британские аналитики сравнили инцидент во Врбетице с "делом Скрипалей"

Ситуация в Чехии складывается иначе, чем в случае с "делом Скрипалей". Об этом заявили британские аналитики.

Издание The Spectator сравнило меры, которые предприняла Прага на фоне инцидента во Врбетице, и шаги Соединенного Королевства после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам аналитиков, к высылке дипломатов присоединились западные страны. Однако в истории с Чехией ничего подобного не произошло, приводит слова экспертов "ПолитРоссия".

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#великобритания #чехия #скрипаль

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