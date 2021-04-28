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10:22   28 Апреля 2021
Происшествия

На востоке Индии зафиксировали сильное землетрясение

На востоке Индии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе штата Ассам в Индии.

Подземные толчки ощущались около 02:20 по местному времени, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.

Эпицентр стихии находился в 107 км к юго-западу от крупнейшего города штата Гувахати и в 16 километрах от населенного пункта Дхекиаджули, где проживают 899 тыс. человек.

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#индия #землетрясение #сейсмоактивность

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