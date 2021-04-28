МИД РФ: Украине не стоит рассчитывать на военную помощь США

Киеву не стоит возлагать надежды на военную помощь Соединенных Штатов, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Киеву не стоит возлагать надежды на военную помощь Соединенных Штатов, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Рассчитывать на данный вид помощи от США бессмысленно. Если же в украинском правительстве кто-то думает, что Вашингтон пойдет на это, то грош цена таким советчикам, заявил Лавров, передает РИА Новости.

Россия не единожды предостерегала от поставок оружия Киеву, поскольку это может привести к обострению ситуации на востоке страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что такие действия вряд ли поспособствуют урегулированию конфликта в Донбассе.

Также против поставок вооружения Киеву высказались и европейские политики. Данные действия являются весьма рискованными, отметил бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.