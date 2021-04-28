Польша извинилась из-за инцидента с флагом России на турнире по шашкам

Инцидент во время матча чемпионата мира по шашкам среди женщин закончился извинениями. Полякам пришлось просить прощения за снятый российский флаг.

Инцидент во время матча чемпионата мира по шашкам среди женщин закончился извинениями. Полякам пришлось просить прощения за снятый российский флаг.

Тамара Тансыккужина выступила на турнире за Россию, сразившись с полячкой Натальей Садовской. Организаторы мероприятия прямо во время матча убрали российский флаг со стола по указу главы WADA Витольда Баньки. Поединок начался в пятницу, но до вторника символ РФ никого не смущал. Экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий назвал поступок некорректным.

Поляк напомнил, что Всемирная организация шашек забыла об ограничительных мерах в отношении российских спортсменов. Организаторы извинились перед Тансыккужиной за поведение на матче.

МИД Польши ранее отреагировал на высылку своих дипломатов из Москвы. Замминистра иностранных дел Шимон Шинковский отметил, что страна оставляет за собой право на адекватную реакцию.