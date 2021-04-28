Вдова Табакова публично принесла извинения Прокловой после скандала с домогательствами

Актриса Марина Зудина решила поставить точку после скандала с интервью Елены Прокловой, в котором она рассказала о домогательствах со стороны известного артиста.

Актриса Марина Зудина решила поставить точку после скандала с интервью Елены Прокловой, в котором она рассказала о домогательствах со стороны известного артиста.

Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина в очередной раз прокомментировала откровения Елены Прокловой, которая намекнула, что, будучи школьницей, стала жертвой харассмента. Несмотря на то, что 67-летняя актриса не назвала имени растлившего ее мужчины, поклонники решили, что это был Олег Табаков. Вдова режиссера сначала резко отреагировала на высказывание актрисы, назвала ее "пожилой женщиной" и посочувствовала, затем поменяла мнение и начала сравнивать себя с Прокловой.

Из-за того, что фанаты не успокаивались и требовали в комментариях в популярных соцсетях объяснений, Марина Зудина написала еще один пост, посвященный Прокловой. В новой публикации она извинилась перед коллегой и объяснила свое поведение.

"Мои резкие ответы были вызваны лишь вторжением в мое личное пространство, открытыми оскорблениями в адрес моего мужа и меня. Если я обидела чем-то Елену, то в этом виновата желтая пресса и некоторые из вас! Я желаю ей личного счастья, удачи и любви, которая лечит любые раны! Если не сдержалась и была резка, я извиняюсь", — написала Зудина и закрыла комментарии к посту.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова оказалась в эпицентре скандала после выпуска программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. В рамках передачи 67-летняя актриса рассказывала не только о творчестве, но и о личной жизни, своей юности. Оказалось, что в 15-летнем возрасте некий известный актер ее домогался. Фанаты решили, что речь идет о ныне покойном Олеге Табакове.