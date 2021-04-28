Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:11   28 Апреля 2021
Общество

Ушел из жизни первый зарубежный корреспондент СССР Валентин Двинин

Ушел из жизни первый зарубежный корреспондент СССР Валентин Двинин

Известный журналист Валентин Двинин скончался в своей московской квартире на 92-м году жизни. Он был первым зарубежным корреспондентом СССР.

Дата и место прощания с Валентином Федоровичем будут объявлены позднее.

С 1951 года Валентин Двинин работал на отечественном радио, а в 1956 году открыл корпункт Гостелерадио СССР во Франции. С 1969 года журналист заведовал отделом радиовещания на Францию. Позднее он возглавил редакции программ Иновещания и Центрального радиовещания на зарубежные страны. Двинин был одним из учредителей Ассоциации друзей Франции и членом президентского совета этой ассоциации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #журналист #Валентин Двинин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров