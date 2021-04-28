Ушел из жизни первый зарубежный корреспондент СССР Валентин Двинин

Известный журналист Валентин Двинин скончался в своей московской квартире на 92-м году жизни. Он был первым зарубежным корреспондентом СССР.

Известный журналист Валентин Двинин скончался в своей московской квартире на 92-м году жизни. Он был первым зарубежным корреспондентом СССР.

Дата и место прощания с Валентином Федоровичем будут объявлены позднее.

С 1951 года Валентин Двинин работал на отечественном радио, а в 1956 году открыл корпункт Гостелерадио СССР во Франции. С 1969 года журналист заведовал отделом радиовещания на Францию. Позднее он возглавил редакции программ Иновещания и Центрального радиовещания на зарубежные страны. Двинин был одним из учредителей Ассоциации друзей Франции и членом президентского совета этой ассоциации.