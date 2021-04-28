Таролог Абравитова раскрыла судьбу Лукашенко и Тихановской

Летом 2021 в Белоруссии не будет новой волны протестов, которые могли бы организовать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сподвижники. Как заявила психолог и таролог Марианна Абравитова, в республике «идет активная стабилизация общества».

Летом 2021 в Белоруссии не будет новой волны протестов, которые могли бы организовать экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сподвижники. Как заявила психолог и таролог Марианна Абравитова, в республике «идет активная стабилизация общества».

«Даже если протестные движения там будут, то они не выльются во что-то серьезное», — рассказала она в беседе с изданием «НьюИнформ».

Абравитова также спрогнозировала судьбу президента Белоруссии Александра Лукашенко и Светланы Тихановской.

«Лукашенко уверенно занимает место президента, и будет его занимать и в будущем. А вот Тихановская и организуемые ей протесты уйдут в тень. От нее не стоит ждать ярких выплесков на мировой арене. Тихановская угасает, переходит в теневую нишу», — резюмировала эксперт.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Свыше 80% голосов получил действующий лидер страны Александр Лукашенко. На втором месте оказалась Светлана Тихановская, получившая 10,12%. После объявления итогов голосования в Минске и других крупных белорусских городах вспыхнули несанкционированные протестные акции.

Первые митинги жестко разгонялись. А Тихановская покинула республику, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом страны.