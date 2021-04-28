В КПРФ пообещали повлиять на губернатора Клычкова из-за отмены салюта 9 мая

Андрей Клычков решил оставить земляков без парада и салюта в День Победы. В Госдуме удивились такому решению.

Губернатор Орловской области, член партии КПРФ Андрей Клычков отменил в регионе очное празднование Дня Победы. Жители не увидят парад, прохождение по улицам военной техники и даже традиционный салют, рассказал коммунист во время еженедельного прямого эфира в Instagram.

«Салют 9 мая мы решили не проводить. Если мы его проведем, люди соберутся на площади, и никого мы не остановим. Все это – для безопасности, думаю, этот год мы без салюта переживем», – заявил губернатор.

Глава региона аргументировал свое решение неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в области. При этом Клычков подчеркнул, что традиционные памятные мероприятия, такие как «Бессмертный полк», пройдут в режиме онлайн, как это было в прошлом году.

«9 Мая у орловчан будет, но с ограничениями», – резюмировал областной глава.

Перспектива празднования Дня Победы в ограниченном формате второй год подряд мало порадовала жителей. В комментариях к прямому эфиру губернатора подписчики напомнили, что регион многие годы носит неофициальное название «города первого салюта». Именно там 5 ноября 1943 года небо осветили первые победные огни, ознаменовавшие освобождение территорий Орла и Белгорода от фашистов.

«Пасху можно в церквях, партийные собрания можно, толкаться в переполненной маршрутке даже НУЖНО, да в ресторанах плясать и то можно, а салют нельзя...Наверное,выделенные деньги пойдут на благое дело...Ну а как иначе...», – написала kss1809

«Экономия денег на салюте, молодцы», – отметил skotnikov1204

«Сделайте людям праздник! Что происходит с нашим городом? Если у нас эпидемия, то закройте все. Что за странные решения», – потребовала __karisha__29

«Андрей Евгеньевич, это же пресловутые "двойные стандарты", о которых мы ежедневно слышим из всевозможных СМИ. Ведь и на салют, и на парад Победы тоже никто не заставляет людей идти. А вот на субботники заставляют. Неужели на субботниках ковид не заразен?», – поинтересовалась madam.berlizewa

«Украли у ветеранов праздник! Их с каждым годом остаётся все меньше, что ж их по домам то затыкать», – возмутилась potpova3707

Решением отменить салют 9 мая «красный» губернатор удивил не только местных жителей, но и однопартийцев в Москве.

Депутат Госдумы и член Президиума ЦК КПРФ Николай Арефьев рассказал «Политике Сегодня», что общался с Клычковым по поводу празднования Дня Победы в Орле во время недавнего съезда коммунистов 24 апреля. Тогда у главы региона не было намерений отменять парад и салют.

«Андрей Евгеньевич человек глубоко партийный, глубоко советский, и чтобы он так произвольно не захотел сделать, не может быть, на это, наверное, есть веские причины. Не могу объяснить. Я сегодня новости смотрел, в Орловской области нет вспышки ковида. Но у нас даже в других регионах, где ковид еще не сдал позиции, все равно проводят на определенных дистанциях и расстояниях. И парады проводятся, и демонстрации», – удивился коммунист.

Депутат Госдумы обещал связаться с Клычковым и лично выяснить причины отмены празднования. Николай Арефьев не исключил, что сможет повлиять на решение орловских властей, а значит, небольшая вероятность того, что орловчане все же увидят победный салют, остается.