Глава ЕАО объяснил, кто влияет на решение о присоединении региона к Хабаровскому краю

Решение о присоединении Еврейской автономной области (ЕАО) к Хабаровскому краю должны принимать местные жители. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

Решение о присоединении Еврейской автономной области (ЕАО) к Хабаровскому краю должны принимать местные жители. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

Губернатор прокомментировал слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который заявил о необходимости укрупнить некоторые российские регионы. В частности, он сообщил, что следует объединить ЕАО с Хабаровским краем или другим регионом.

"Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители. И решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина", — отметил Гольдштейн.

Он добавил, что региональными вопросами занимается полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, который "с особым отношением и повышенным вниманием" относится к проблемам Еврейской автономной области.