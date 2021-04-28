Главу "Сахапроекта" Габышева задержали за невыплату зарплаты

Генерального директора акционерного общества "Сахапроект" Аркадия Габышева задержали в Якутске за миллионный долг по зарплате.

Генерального директора акционерного общества "Сахапроект" Аркадия Габышева задержали в Якутске за миллионный долг по зарплате.

По версии следствия, Габышев усыпил бдительность контрагентов, создав видимость стабильности и работоспособности компании. В период с 2019 по 2020 год он не выплатил заработную плату восьми сотрудникам, нарушив требования трудового договора. Общая сумма задолженности составляет более 1 млн рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности"). Подозреваемому предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Саха (Якутия).