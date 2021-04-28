9:04 28 Апреля 2021Общество
Ученые из Техаса разработали способ уничтожить COVID-19 за секунду
Ученые из Техасского университета A&M изобрели изделие, которое позволяет мгновенно уничтожить коронавирус.
Ученые из Техасского университета A&M изобрели изделие, которое позволяет мгновенно уничтожить коронавирус.
Специалисты сообщили, что новая разработка представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с COVID-19. Если нагреть прибор до 72 градусов на 30 секунд, то титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз.
Этого достаточно, чтобы нейтрализовать патоген. Исследователи считают, что термическая обработка позволит использовать этот метод в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования, передает Phys.org.