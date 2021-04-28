Минсельхоз занимается разработкой механизма по сдерживанию цен на гречку

Специалисты Министерства сельского хозяйства РФ занялись разработкой мер по недопущению повышения цен на гречневую крупу.

Специалисты Министерства сельского хозяйства РФ занялись разработкой мер по недопущению повышения цен на гречневую крупу.

Какие именно меры будут приняты официальный представитель Минсельхоза не уточнил. Кроме того, министерство собирается стабилизировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в нынешнем году.

Ранее поставщиков и представители нескольких торговых сетей сообщили, что цены на гречку, пшено и овсяные хлопья могут вырасти в российских магазинах в ближайшее время. В частности, рост цены на гречку может быть связан с дефицитом продукта на рынке.