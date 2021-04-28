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8:19   28 Апреля 2021
Экономика

Минсельхоз занимается разработкой механизма по сдерживанию цен на гречку

Минсельхоз занимается разработкой механизма по сдерживанию цен на гречку

Специалисты Министерства сельского хозяйства РФ занялись разработкой мер по недопущению повышения цен на гречневую крупу.

Какие именно меры будут приняты официальный представитель Минсельхоза не уточнил. Кроме того, министерство собирается стабилизировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами в нынешнем году.

Ранее поставщиков и представители нескольких торговых сетей сообщили, что цены на гречку, пшено и овсяные хлопья могут вырасти в российских магазинах в ближайшее время. В частности, рост цены на гречку может быть связан с дефицитом продукта на рынке.

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#цены #минсельхоз #гречка

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