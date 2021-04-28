Минобороны показало видео возвращения подразделений ВДВ с учений в Крыму

Подразделения ВДВ продолжают возвращаться к месту постоянной дислокации после учений в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

Подразделения ВДВ продолжают возвращаться к месту постоянной дислокации после учений в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

Войска принимали участие в межвидовых учениях. Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения начал переброс личного состава в пункты постоянной дислокации. Транспортировка проходит самолетами ВТА с аэродрома "Кировское" в Республике Крым на аэродром "Кресты" в Пскове.

"Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами", — сообщили в ведомстве.

В контрольной проверке расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" принимали участие более 150 специалистов ракетной бригады. Для дислокации подразделений ВДВ задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.