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7:12   28 Апреля 2021
Армия

Минобороны показало видео возвращения подразделений ВДВ с учений в Крыму

Минобороны показало видео возвращения подразделений ВДВ с учений в Крыму

Подразделения ВДВ продолжают возвращаться к месту постоянной дислокации после учений в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.

Войска принимали участие в межвидовых учениях. Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения начал переброс личного состава в пункты постоянной дислокации. Транспортировка проходит самолетами ВТА с аэродрома "Кировское" в Республике Крым на аэродром "Кресты" в Пскове.

"Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами", — сообщили в ведомстве.

В контрольной проверке расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" принимали участие более 150 специалистов ракетной бригады. Для дислокации подразделений ВДВ задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

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#минобороны #дислокация #вдв

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