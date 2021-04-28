Лавров: войны с Украиной в Донбассе можно и нужно избежать

Россия верит в мирный исход конфликта в Донбассе, однако предугадать действия украинской стороны невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия верит в мирный исход конфликта в Донбассе, однако предугадать действия украинской стороны невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства России оценил возможность вооруженного противостояния на фоне массовой выдачи гражданства РФ жителям Донбасса. Он отметил, что нельзя быть уверенным на сто процентов, так как президент Украины Владимир Зеленский продолжает потакать неонацистам, которые называют людей по ту стороны линии разграничения "террористами", пишет РИА Новости.

По последним данным, паспорта Российской Федерации получило уже более полумиллиона граждан ДНР и ЛНР. Главы республик заявили, что это число продолжает расти.