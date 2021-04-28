Лавров анонсировал оглашение российского списка недружественных стран

Россия в скором времени представит список недружественных государств, и "ждать осталось недолго", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Россия в скором времени представит список недружественных государств, и "ждать осталось недолго", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее США ввели новые санкционные ограничения в отношении российской стороны. Они коснулись 32 физических лиц и организаций. На следующий день МИД России заявил о зеркальных мерах в отношении американских коллег.

"У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго", — заявил Лавров по поводу оглашения списка недружественных стран в беседе с РИА Новости.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также сообщала о подготовке подобного списка. Странам, вошедшим в этот перечень, будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в свои дипломатические ведомства.