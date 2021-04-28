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5:15   28 Апреля 2021
Общество

Закупочная цена на гречку и другие крупы в России может повыситься

Закупочная цена на гречку и другие крупы в России может повыситься

Цены на гречневую крупу в России возможно вырастут на 10–15% в ближайшее время. Об этом сообщили представители торговых сетей и поставщики.

Первые письма от поставщиков начали приходить еще в феврале 2021 года. Закупочные цены возможно поднимут на 7,5–15% с апреля, сообщили представители сети российских продуктовых магазинов газете "Ведомости".

Крупнейший восточносибирский ритейлер также заявил о возможном повышении цен. Причем подорожает не только гречка, но и пшено с овсяными хлопьями. Эксперты считают, что причиной вероятного роста цен послужит дефицит гречки на заводах, а также растущие поставки за границу.

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