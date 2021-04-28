Новый учебно-тренировочный комплекс ВМФ России открылся в Пушкино

Открытие учебно-тренировочного комплекса дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Гацака Петра Михайловича состоялось в Пушкино.

Открытие учебно-тренировочного комплекса дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Гацака Петра Михайловича состоялось в Пушкино.

Современный комплекс был открыт в военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ в Пушкино. Он предназначен для проработки навыков курсантов по эксплуатации кораблей Военно-морского флота. Мероприятие проходило под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Он отметил, что открытие комплекса позволит проводить эффективную и тщательную подготовку кадров для ВМФ. Традиция создания именных аудиторий служит укреплению учебно-материальной базы и повышению престижа военно-морского училища, сказал Евменов.