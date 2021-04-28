Власти Львова хотят лишить украинского гражданства людей с паспортами РФ

Областной совет Львова потребовал от Верховной Рады и Службы безопасности Украины (СБУ) заняться разработкой нового антироссийского законопроекта.

Областной совет Львова потребовал от Верховной Рады и Службы безопасности Украины (СБУ) заняться разработкой нового антироссийского законопроекта.

Чиновники хотя в обязательном порядке лишать местных жителей гражданства за наличие российского паспорта. Об этом сообщил телеканал "Первый западный".

На заседании областного совета большинство депутатов поддержали новую законодательную меру. Из 75 ровно 70 парламентариев высказались за новый законопроект. Автором инициативы является депутат фракции "Самопомич" Роман Кизима.

Недавно министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет отчитался о процессе получения российского гражданства гражданами республики. По его словам, паспорта РФ получили уже свыше полумиллиона граждан.