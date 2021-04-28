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3:04   28 Апреля 2021
Политика

Блинкен озвучил условие переговоров между США и Россией

Блинкен озвучил условие переговоров между США и Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возможными переговоры с Россией по ряду вопросов. Условием он назвал отсутствие "эскалации" со стороны Москвы.

Москва предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент (Джо Байден – Прим. ред.)... сказал – смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от господина Путина", — отметил Блинкен в эфире CNN.

Если Россия откажется от "эскалации", то США смогут работать по вопросам общих интересов. И начать можно со стратегической стабильности. Блинкен отметил, что не знает, принял ли президент РФ приглашение Байдена на саммит.

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#россия #сша #диалог

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