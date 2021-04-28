КС РФ частично снял запрет на изъятие единственного жилья у должников

Нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона "О банкротстве" не ограничивают суды в полном взыскании единственного жилья должников, следует из постановления КС России.

Нормы Гражданского процессуального кодекса (ГПК) и закона "О банкротстве" не ограничивают суды в полном взыскании единственного жилья должников, следует из постановления КС России.

Инициативу к рассмотрению такого нововведения внес житель Калужской области Иван Ревков. Он более 20 лет назад дал знакомой деньги, однако девушка средства не вернула, хотя приобрела квартиру площадью свыше 110 "квадратов". Размер задолженности, в свою очередь, с индексацией дошел до размера четырех миллионов рублей. Истец обращался в суд, но на основании положений ГПК ему было отказано.

Судьи Конституционного суда (КС) напомнили о положении, по которому запрет на изъятие единственного жилья действует только в пределах "разумно достаточной" жилплощади. При этом нормы ГПК должны были претерпеть изменения, чтобы урегулировать "пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к жилому помещению".