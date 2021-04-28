Мясников назвал формулу идеального потребления воды

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал рекомендуемое количество воды для человеческого организма. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал рекомендуемое количество воды для человеческого организма. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

При нормальной температуре человек выделяет примерно 1600 миллилитров жидкости. Вместе с едой и процессом оксигенации в организм поступает 1200 миллилитров, отметил Мясников.

"Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо", — подчеркнул врач.

Дополнительная поглощенная жидкость будет выведена из организма почками. Советы так называемых "знатоков" Мясников призвал игнорировать и руководствоваться только внутренними ощущениями.