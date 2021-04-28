Американцы ждут появления мощных российских танков на параде Победы в Москве

Издание National Interest опубликовало статью, в которой выразило ожидания от предстоящего парада Победы 9 Мая. Эксперты хотят увидеть сливки российской военной техники.

Издание National Interest опубликовало статью, в которой выразило ожидания от предстоящего парада Победы 9 Мая. Эксперты хотят увидеть сливки российской военной техники.

Авторы заметили, что маршем по Красной площади в Москве пройдут 12 500 военнослужащих. Также можно будет увидеть более трехсот систем различного вооружения. Ожидается показ 200 автомобилей, 53 самолетов и 23 вертолетов. Возможно, на площади появится "Тайфун", БТР "Бумеранг", а также БМП-2 и БМП-3 с новыми модулями "Бережок".

Больший интерес авторы NI проявляют к ракетной составляющей парада : "Искандеры", "Ярсы" и ЗРК С-400. При этом они уже участвовали в параде, передает iReactor.