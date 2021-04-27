"Вектор" объявил о готовности создавать тесты для предотвращения пандемии

Создание тест-системы для предотвращения пандемий в четырехдневный срок вполне реально. Об этом заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

Создание тест-системы для предотвращения пандемий в четырехдневный срок вполне реально. Об этом заявил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов.

Разработавший ранее тест-систему для диагностики COVID-19 центр "Вектор" готов заняться созданием технологий, предотвращающих появление пандемии в короткий срок. Максютов напомнил, что центр выпустил два прототипа тест-систем ПЦР в реальном времени за пять дней, которые в дальнейшем применялись в течение всего первого квартала для выявления коронавируса.

"Мы уверены, что теперь <…> с этой задачей мы справимся", — сообщил Максютов в ходе саммита "Большие вызовы для общества, государства и науки".

Ранее президент России Владимир Путин выступил с посланием на Федеральном собрании. В нем лидер страны поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня.