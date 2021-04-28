Мирзаян описал худший и лучший сценарий встречи Путина и Байдена

Если двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет назначена на лето, о на украинском фронте в ожидании этой встречи может многое произойти, при чем при участии тех, кто хотел бы ее сорвать.

Если двусторонняя встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет назначена на лето, о на украинском фронте в ожидании этой встречи может многое произойти, при чем при участии тех, кто хотел бы ее сорвать.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил политолог, доцент Финансового университета при российском правительстве Геворг Мирзаян, комментируя заявление официального представителя администрации Белого дома Джен Псаки о том, что встреча лидеров США и РФ состоится летом 2021 года и сейчас процесс ее подготовки находится на ранней стадии.

При этом в Кремле информацию о том, что российско-американские переговоры на высшем уровне запланированы на 15-16 июня не подтвердили. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, встреча может состояться предстоящим летом, но точная дата еще на назначена.

Геворг Мирзаян, комментируя ситуацию, призвал не ждать, что на встрече Владимира Путина и Джо Байдена будет сразу заключен какой-то важный компромисс или большая сделка.

Для заключения серьезных договоренностей, например, по Украине, между сторонами должна быть хотя бы какая-то, хотя бы минимальная доверительная атмосфера, но сейчас между ними ничего похожего нет.

«В лучшем случае по итогам этой встречи мы получим деэскалацию ситуации, отказ Соединенных Штатов качать Украину до прямых военных действий между Украиной и Российской Федерацией. А в худшем случае получим очередной сорванный саммит», — предсказал Мирзаян.

Соединенным Штатам Америки для того, чтобы встреча двух президентов была продуктивной, необходимо признать Россию равноправным партнером в рамках этих переговоров. А также американцы должны перестать относиться к РФ как к второсортному государству, не обладающему правами, которые есть у других великих держав – права на суверенитет и на собственную сферу влияния.