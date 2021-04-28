Сатановский взвесил аргументы «за» и «против» возрождение СССР

Нет никаких практичных аргументов – ни экономических, ни политических – в пользу восстановления Союза Советских Социалистических республик, лишь личная ностальгия.

Нет никаких практичных аргументов – ни экономических, ни политических – в пользу восстановления Союза Советских Социалистических республик, лишь личная ностальгия.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, который уверен, что никакого единого советского народа спустя три десятилетия после распада СССР не осталось, а восстанавливать державу с экономической точки зрения – никчемное занятие.

Не только Россия, но уже и Белоруссия не нуждаются больше ни в морских портах Прибалтики, ни в самих бывших Прибалтийских республиках, с их уничтоженной промышленностью, вымирающим населением и неуемным руководством.

«Не хотели быть европейской витриной России, стали глубочайшей задницей Евросоюза. Пускай Брюссель их всех и обустраивает, — отмечает эксперт. — Хотя в Молдавии и на Украине еще грустнее. Да и в Грузии не лучше».

А с военной точки зрения, у России есть Калининград, Крым, Донбасс, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия и Карабах, которые «в случае чего» чего дадут ей возможность не просто отбиться, но и в ответ сильно обидеть агрессора, предупреждает Сатановский.

Да и население на постсоветским пространстве «уже не то», отмечает эксперт.

«Никакого единого советского народа больше нет. Где только могли все местные бабаи изо всех щелей такого повытаскивали, насчет того, как их Россия обижала, притесняла, оккупировала и буквально жить не давала… Опять же, русские и русскоязычные оттуда не случайно ноги делали и делают»,- рассуждает политолог.

При этом он подчеркивает, что с момента распада Советского Союза прошло лишь одно поколение и пока еще у власти находятся люди, рожденные в СССР. А вот кто придет после них – это вопрос сложный, ведь это будут люди, воспитанные в атмосфере расцвета разнообразных местных национализмов и религиозных экстремизмов, а также всевозможных видов понимания собственной исключительности.

Там, где еще недавно основным партнером считали Россию, теперь партнерствуют с Америкой, Китаем, Турцией, Ираном, европейцами и арабами, в крайнем случае с Южной Кореей и Японией – с кем угодно, лишь бы вытеснить Россию.

«Элиты местные им все, что могут, отдают, чтоб только русским не досталось. Простая и вполне резонная житейская сметка. И как потом, когда и если восстановишь бывшую страну, с элитами этими дело иметь? Как предали СССР, так и Россию предадут. Дело житейское, — напоминает политолог. — Ну, и на кой оно Москве?».

Того, что было в Советском Союзе уже не восстановить, а если везде вкладываться в ремонт и пытаться содержать, как это делала советская власть, можно и самим по миру пойти. Хотя население этих постсоветских территорий, скорее всего, было бы довольно…Но это совершенно не нужно, ни местному руководству, ни российскому.

При этом, отмечает Сатановский в заключение, России нужно решаться на кардинальные изменения, иначе она рискует в обозримом будущем выпасть из числа «серьезных игроков». Но «за» восстановление Советского Союза нет никаких аргументов, кроме каких-то неделовых соображений и личной ностальгии, зато есть много «против».