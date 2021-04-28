Леонков высмеял новую испанскую подлодку, которой предстоит войти в ВМС НАТО

Испанцы наконец завершили свой 18-летний долгострой и спустили на воду новую подводную лодку S-81 Isaac Peral, которая устарела еще до того, как была достроена.

Испанцы наконец завершили свой 18-летний долгострой и спустили на воду свою новую подводную лодку S-81 Isaac Peral, которая устарела еще до того, как была достроена.

Об этом в своем Telegram-канале «Мадуро – не дура» пишет военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Для начала эксперт напоминает, что из бюджета Испании на строительство четырех новых подлодок было выделено 4 миллиарда евро, но этот проект на всем его протяжении преследовали неудачи.

«Строительству, начатому в 2003 году, помешал экономический кризис. Потом в 2013 году выяснилось, что у подлодки перегруз в 75 тонн и, если она погрузится под воду, то всплыть не сможет. Проблему устраняли при помощи американской компании General Dynamics Electric Boat», — рассказал Леонков.

Для того, чтобы исправить эту проблему, корпус субмарины расширили и удлинили, после чего выяснилось, что с новыми габаритами подлодка не помещается в док в Картахене, и Испании пришлось перестраивать еще и док.

В результате Испания спустя 18 лет получила подводную лодку с воздушно-независимой силовой установкой, которая позволяет ей развивать скорость в 12 узлов в надводном положении, и 19 узлов под водой. Субмарина вооружена торпедами германского производства DM2A4 Seehecht, которые были разработаны еще в 1976 году, и британскими противокорабельными ракетами «Гарпун», которые сама Великобритания собирается заменить в 2023 году.

«Короче, что вышло, то вышло. Лодка явно опоздала со своим появлением и устарела, не успев быть принятой в состав ВМС Испании, — отмечает военный эксперт. — Вот такие новинки будут во будущем флоте НАТО».

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили о торжественном спуске на воду подлодки S-81 Isaac Peral, которое произошло на верфи в Картахене в присутствии королевской семьи.